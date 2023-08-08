08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın ithalatına kota uygulaması geliyor

Altın ithalatına kota uygulaması geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 08:36
Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınacak uygulamayla işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
Borsada açılış rekoru
Borsada açılış rekoru
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
EYT’de aylık için prim borcu olmamalı
EYT’de aylık için prim borcu olmamalı
Avrupa’da zeytinyağı krizi yaşanıyor
Avrupa'da zeytinyağı krizi yaşanıyor
Hesaplamalar başladı!
Hesaplamalar başladı!
Gabar’da petrol üretim rekoru kırıldı
Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı
Yabancı ilgisi sürüyor
Yabancı ilgisi sürüyor
İstanbul’da kritik toplantı
İstanbul’da kritik toplantı
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
Daha Fazla Video Göster