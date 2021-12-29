Altın hesabını TL’ye çevirene destek

Merkez Bankası altın hesapları için harekete geçti! Altın hesabı olanları ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Destek sağlanacak. Bugünden itibaren başlıyor. Döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak artık altın hesapları içinde uygulanacak. Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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