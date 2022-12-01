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Altın fiyatlarının seyri ne olur? Yılın son ayında piyasaları neler bekliyor?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 11:43
Güncelleme:01.12.2022 11:44
2022 yılının son ayına girildi. Peki bu süreçte piyasaları neler bekliyor? 2023 için ekonomide beklentiler neler? 2023'te hangi yatırım araçları ön plana çıkacak? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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