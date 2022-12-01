01 Aralık 2022, Perşembe
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Altın fiyatlarının seyri ne olur? Yılın son ayında piyasaları neler bekliyor?
2022 yılının son ayına girildi. Peki bu süreçte piyasaları neler bekliyor? 2023 için ekonomide beklentiler neler? 2023'te hangi yatırım araçları ön plana çıkacak? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.