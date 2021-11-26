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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

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Giriş: 26.11.2021 10:23
Son dakika altın fiyatları haberi... Gram altın fiyatları dövizdeki suni yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tarih vererek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bu fiyatlamaların köpük olduğunu belirten Memiş, suni yükselişlerin fırsata çevrilebileceğini söyledi.
Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde... DOLAR VE ALTIN UYARISI: 2 AY İÇİNDE...
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Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...
Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...
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