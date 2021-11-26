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Haberler Galeri Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

Son dakika altın fiyatları haberi... Gram altın fiyatları dövizdeki suni yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tarih vererek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bu fiyatlamaların köpük olduğunu belirten Memiş, suni yükselişlerin fırsata çevrilebileceğini söyledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:37
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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

Son günlerde döviz kurlarındaki suni yükselişlerle altın fiyatları da rekor üstüne rekor tazeledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne zaman düşer?Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzamnı İslam Memiş, yatırımcılara ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

Memiş, dövizde yaşanan suni yükselişin kalıcı olmayacağı uyarısını yaparak "döviz almak yerine bozdurun" tavsiyesinde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

"DÜNYADA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEK"

Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz.

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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.