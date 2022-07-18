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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim tarih ve rakam verdi

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 11:03
ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekor seviyesine yükselmesi ons altını etkiledi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
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