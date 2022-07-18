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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim tarih ve rakam verdi

Son dakika altın fiyatları haberi... ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekor seviyesine yükselmesi ons altını etkiledi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:14
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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman tarih ve rakam verdi

Temmuz ayı ile birlikte altın fiyatları satış baskısına girdi. Tüm sıkı para politikalarına rağmen ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu tazelemesi sonrası ons altın öncülüğünde altın fiyatları tepetaklak oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman tarih ve rakam verdi

Ons 1700 dolar psikolojik desteğini aşağı yönlü kırarken gram altın ise 2 ayın en düşük seviyesine yöneldi.

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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman tarih ve rakam verdi

Dünyada milyonlarca yatırımcı "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken, FED'in yüksek enflasyon karşısındaki tutumu yönü tayin edecek.

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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman tarih ve rakam verdi

Altın fiyatlarında özellikle de ons tarafında yaklaşık 10 gündür süren bir düşüş söz konusu. Bu düşüş devam eder mi? Yatırımcıların aldığı gram altını etkiler mi? Nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman tarih ve rakam verdi

Ons altında 1.800 üzerinde güçlü bir duruş vardı ama FED'in faiz artırımı söylemleriyle beraber 1.800'ün altında fiyatlamalar gördük 1.700 seviyesinde hatta 1.698 seviyelerine kadar düşüşler oldu.