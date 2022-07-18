Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim tarih ve rakam verdi

Son dakika altın fiyatları haberi... ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekor seviyesine yükselmesi ons altını etkiledi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.