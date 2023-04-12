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Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 15:06
Altın piyasalarının gözü ABD Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararında. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası ne olur? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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