Ankara'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Türkiye savaşın Karadeniz'e yayılmasını istemiyor

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artması üzerine Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya sivil deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir mutabakat taslağı sundu. Ankara'nın çalışması, gemilere yönelik saldırıların durdurulması ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesis edilmesini amaçlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da taraflarla temas halinde olduklarını ve Tahıl Anlaşması'na benzer yeni bir düzenleme için çalıştıklarını açıklamıştı. A Haber Moskova muhabiri Agşin Kişiyev, teklifin ayrıntılarını aktardı.