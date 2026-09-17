-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yapay zekada reklam dönemi! ChatGPT'de kullanıcı verileri ve sohbetler güvende mi?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapay zekada reklam dönemi! ChatGPT'de kullanıcı verileri ve sohbetler güvende mi?

Yapay zeka sektöründe reklam dönemi genişlerken, kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağı tartışılıyor. OpenAI, Free ve Go planlarında reklam gösterimini sürdürüyor. Reklamların sohbet yanıtlarını etkilemeyeceğini ve reklamverenlerin sohbetlere erişemeyeceğini açıklayan şirket, reklam kişiselleştirmesinde mevcut sohbet bağlamının kullanılabileceğini belirtiyor. Yapay Zekâ Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, A Haber'de kullanıcıları kişisel veri paylaşımı konusunda uyardı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Pakistan ziyareti
Sonraki Video
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Pakistan ziyareti
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar