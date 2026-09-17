Yapay zekada reklam dönemi! ChatGPT'de kullanıcı verileri ve sohbetler güvende mi?

Yapay zeka sektöründe reklam dönemi genişlerken, kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağı tartışılıyor. OpenAI, Free ve Go planlarında reklam gösterimini sürdürüyor. Reklamların sohbet yanıtlarını etkilemeyeceğini ve reklamverenlerin sohbetlere erişemeyeceğini açıklayan şirket, reklam kişiselleştirmesinde mevcut sohbet bağlamının kullanılabileceğini belirtiyor. Yapay Zekâ Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, A Haber'de kullanıcıları kişisel veri paylaşımı konusunda uyardı.