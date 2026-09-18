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Önce röportaj verdi, sonra saldırdı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Önce röportaj verdi, sonra saldırdı

Şanlıurfa'da otobüste yaşlı bir adama tekme atan şahıs, ardından röportaj verdiği 3 kadın muhabire saldırarak darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

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