ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

Son dakika altın fiyatları... Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a düşürdü. Böylece faiz iki yılın ardından tek haneye inmiş oldu. Bu karara döviz ve altın piyasaları nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN