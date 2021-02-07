07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 11:49
Güncelleme:07.02.2021 15:36
Son dakika ekonomi haberleri... Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul’da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika ekonomi haberleri... Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haberde değerlendirdi ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın düşmeye devam edecek mi?
Altın düşmeye devam edecek mi?
Hamsi avında kısmi yasak kalkıyor!
Hamsi avında kısmi yasak kalkıyor!
Dolarda düşüş sürecek mi?
Dolarda düşüş sürecek mi?
Bakan güzel haberi verdi: Hesaplara yatmaya başladı
Bakan güzel haberi verdi: Hesaplara yatmaya başladı
Hamsi av yasağının biteceği tarih açıklandı
Hamsi av yasağının biteceği tarih açıklandı
Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması
Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması
Kritk uyarı! Milyonlar cebinde taşıyor
Kritk uyarı! Milyonlar cebinde taşıyor
Fahiş fiyatlarla ilgili yeni gelişme
Fahiş fiyatlarla ilgili yeni gelişme
Hayalet tüketime dikkat! Faturayı düşürmek için...
Hayalet tüketime dikkat! Faturayı düşürmek için...
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz indirimi açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz indirimi açıklaması
Altın fiyatları ne olacak?
Altın fiyatları ne olacak?
Daha Fazla Video Göster