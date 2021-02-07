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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika ekonomi haberleri... Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? 'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar canlı yayınında değerlendirdi.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Türk lirası haftayı değer kazanarak kapattı. TL güçlü seyrini sürdürüyor.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

"DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDEBİLİR"

TL diğer para birimlerine göre daha yüksek performans gösteriyor şu anda. Muhtemelen önümüzdeki hafta dolar seviyesinde aşağı yönlü hareketler devam edebilir.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcısı için geçtiğimiz birkaç hafta zor geçti diyebiliriz. Birincisi ons tarafında 1.900'den gelen aşağı yönlü bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Daha aşağı yönlü hareket de görme potansiyeli hala var ons altında.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

GRAM ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Gram altında dramatik bir düşüşe şahit olduk. Dolar / TL'deki düşüş devam ettiği sürece gram altında da aşağı yönlü hareketler görme potansiyeli söz konusu olabilir.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

NE KADAR DÜŞER?

400 seviyesini görürse de benim için sürpriz olmaz.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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