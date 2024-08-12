12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Altın fiyatları artar mı?
Geçen hafta küresel piyasalar başta olmak üzere altın, petrol gibi değerli emtialar ve yurt içinde BIST 100 endeksindeki türbülans dikkat çekti. Cuma günü borsa 9 bin 907 puana çekilirken, gram altın fiyatı hızla yükseldi. Sert hareketler sonrası piyasalara dair yeni tahminler açıklandı. Peki riskin yüksek olduğu dönemlerde hangi yatırım araçları mantıklı? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber'de değerlendirdi.