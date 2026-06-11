Milyonların gözü temmuz zammında! Emekli ve memur maaşları sil baştan değişiyor: İşte masadaki 5 formül ve son dakika hesaplamaları

Türkiye'de milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaşın kilitlendiği Temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak tescillenirken, gözler 3 Temmuz'da ilan edilecek Haziran ayı rakamlarına çevrildi. Emekli kök maaşlarından en düşük emekli aylığına, memur maaş farklarından kıdem tazminatı tavanına kadar her şey değişiyor. İşte Haziran enflasyonu tahminlerine göre masada olan 5 farklı formül ve kuruşu kuruşuna zam senaryoları...