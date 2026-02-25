CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak

25 Şubat Çarşamba günü canlı yayında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, ABD-İran hattında beklenen açıklamaların altın ve gümüş fiyatlarında sert bir kırılmaya yol açabileceğini belirterek yatırımcıları yarına dikkat kesilmeye çağırdı. Ons altında 4.850–5.400 dolar bandına işaret eden Memiş, gram altının yurt dışı piyasalarda 7.500 lira seviyesinde bulunduğunu, gümüşte ise 90 dolar direncinin kritik eşik olduğunu söyledi.

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
