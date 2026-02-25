Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak

25 Şubat Çarşamba günü canlı yayında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, ABD-İran hattında beklenen açıklamaların altın ve gümüş fiyatlarında sert bir kırılmaya yol açabileceğini belirterek yatırımcıları yarına dikkat kesilmeye çağırdı. Ons altında 4.850–5.400 dolar bandına işaret eden Memiş, gram altının yurt dışı piyasalarda 7.500 lira seviyesinde bulunduğunu, gümüşte ise 90 dolar direncinin kritik eşik olduğunu söyledi.