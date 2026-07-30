Emekli maaşı hesabında 3 kritik dönem: Hangi tarih daha avantajlı?

*Emekli maaşı hesaplamasında çalışma dönemleri ve ödenen prim tutarları belirleyici olmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın konuğu olan Mali Müşavir Mustafa Genç, emekli aylıklarının 31 Aralık 1999 öncesi, 1 Ocak 2000-30 Eylül 2008 arası ve 1 Ekim 2008 sonrası olmak üzere üç farklı döneme göre hesaplandığını belirtti. Mustafa Genç, her dönemde uygulanan aylık bağlama oranlarının farklılık gösterdiğini, özellikle sigorta primine esas kazanç, prim ödeme gün sayısı, enflasyon ve büyüme verileri ile güncelleme katsayılarının emekli maaşını doğrudan etkilediğini ifade etti. Yüksek prime esas kazanç üzerinden uzun süre prim ödeyen çalışanların daha yüksek emekli aylığı alma avantajına sahip olduğunu vurgulayan Genç, emeklilik planlamasında çalışma dönemlerinin ve prim tutarlarının büyük önem taşıdığını söyledi.