Altın alacaklara uyarı! Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altın ne kadar?

Altına talep son 1 yılda artış gösterdi. Altın alacak vatandaşlara sahte altın konusunda bir uyarı geldi ve güvenilir yerlerden alınması gerektiğini altı çizildi. Peki altın alırken nelere dikkat edilmeli? Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altında son durum ne? Gram altın kaç para? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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