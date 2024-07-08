08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Akaryakıtta yeni dönem
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek olan ulusal taşıt tanıma sistemi 2025'te zorunlu olacak. Düzenleme sayesinde araç plakalarının manuel olarak sisteme girilmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması son bulacak. İşte detaylar...