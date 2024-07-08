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Akaryakıtta yeni dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 08:40
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek olan ulusal taşıt tanıma sistemi 2025'te zorunlu olacak. Düzenleme sayesinde araç plakalarının manuel olarak sisteme girilmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması son bulacak. İşte detaylar...
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Akaryakıtta yeni dönem
Akaryakıtta yeni dönem
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