29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Akaryakıtta fatura oyunu! Sahte oyunu deşifre edildi
Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bayi-dağıtıcı ve maden-taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgununu tespit etti. 1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. Pompanın üstüne gizlenmiş ikinci beyinden, paralel istasyona kadar pes dedirten yöntemler deşifre edildi.