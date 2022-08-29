Akaryakıtta fatura oyunu! Sahte oyunu deşifre edildi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bayi-dağıtıcı ve maden-taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgununu tespit etti. 1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. Pompanın üstüne gizlenmiş ikinci beyinden, paralel istasyona kadar pes dedirten yöntemler deşifre edildi.

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