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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?.

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Giriş: 19.12.2022 15:19
Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatında dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta indirim ve zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında bugün indirim müjdesi geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacak. Söz konusu indirimin detayları açıklandı. Peki, benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler....
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