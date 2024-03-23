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AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi! Eski Bakan Vedat Bilgin: Önceliğimiz emekliler olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 16:42
Başkentte düzenlenen AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi’nden sonra A Haber canlı yayınına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli mesajlar verdi. Enflasyonun düşme eğilimine dikkat çeken Eski Bakan Bilgin büyümenin yarattığı refahtan önce emeklilerin faydalanacağını söyledi.
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