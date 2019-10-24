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24.10.2019

AK Parti yeni vergi düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelecek yeni vergi paketinin detaylarını açıkladı. “2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir” bilgisini paylaşan Mehmet Muş, "Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.'' dedi ve yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Muş, "2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Öğrencidir kamu misafirhaneleri bunlar istisna olacaktır. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.'' dedi.

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