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18.11.2019

AK Parti MYK toplantısı sonrası erken emeklilik (EYT) hakkında son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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