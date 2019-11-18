BİZE ULAŞIN
18.11.2019
AK Parti MYK toplantısı sonrası erken emeklilik (EYT) hakkında son dakika açıklaması
Son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.