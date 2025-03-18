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Ajda bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru! İslam Memiş gram ve ons için rakam verdi

Ajda bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru! İslam Memiş gram ve ons için rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 14:53
Altın bir kez daha rekor tazeledi. Beklenti ne yönde? Yükseliş sürer mi? Altın neden rekora koşuyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "altın biriktiremiyorum" diyen vatandaşlar için altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı önerdi.
Gram ve ons altın için rakam verdi GRAM VE ONS ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

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Ajda bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru! İslam Memiş gram ve ons için rakam verdi
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