13 Ocak 2022, Perşembe
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ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler
Son dakika ekonomi haberi... ABD'de enflasyon yükselişini sürdürüyor. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini gördü. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "FED bu işi beceremedi. Özetle enflasyonu eline yüzüne gözüne ve maalesef bütün dünyaya bulaştırdı." ifadelerini kullandı.