13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler

ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2022 11:13
Son dakika ekonomi haberi... ABD'de enflasyon yükselişini sürdürüyor. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini gördü. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "FED bu işi beceremedi. Özetle enflasyonu eline yüzüne gözüne ve maalesef bütün dünyaya bulaştırdı." ifadelerini kullandı.
FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyon... FED BU İŞİ BECEREMEDİ! GÖSTERE GÖSTERE STAGFLASYON...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İhtiyaç sahibi ailelere destek
İhtiyaç sahibi ailelere destek
FED bu işi beceremedi!
"FED bu işi beceremedi!"
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?
Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?
Markette yeni dönem!
Markette yeni dönem!
Mega Taşınma Belgeseli
Mega Taşınma Belgeseli
ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonu
ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu
İstanbul’da site aidatlarına fahiş zam
İstanbul’da site aidatlarına fahiş zam
Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak?
Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak?
Elektrik faturalarına inceleme
Elektrik faturalarına inceleme
Raftaki fiyatlar niye düşmüyor?
Raftaki fiyatlar niye düşmüyor?
Daha Fazla Video Göster