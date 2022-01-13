ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler

Son dakika ekonomi haberi... ABD'de enflasyon yükselişini sürdürüyor. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini gördü. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "FED bu işi beceremedi. Özetle enflasyonu eline yüzüne gözüne ve maalesef bütün dünyaya bulaştırdı." ifadelerini kullandı.

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