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ABD’de bankacılık krizi endişesi! 186 bölgesel banka daha iflas edebilir

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Giriş: 06.05.2023 08:46
ABD'de bankacılık krizi endişesi büyüyor. Şu ana kadar 3 banka iflas etti. Ancak uzmanlara göre faizlerdeki artışlar yüzünden 186 bölgesel banka daha iflas tehdidiyle karşı karşıya. ABD ekonomisi ise Kongre’de uzlaşma sağlanamazsa 1 Haziran'da temerrüde düşecek ve kapanacak. ABD Başkanı Biden da bir kez daha Cumhuriyetçileri uyardı.
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