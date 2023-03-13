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ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası

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Giriş: 13.03.2023 15:57
ABD bankacılık sektöründe iflaslar artıyor. Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etti. İflasların ardından ortak açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu bankadaki mevduatların korunacağını söyledi.
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