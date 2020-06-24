A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı

A Para canlı yayınına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ekonomilerde toparlanma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kaya, IMF’nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, “IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı” dedi.