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A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı

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Giriş: 24.06.2020 18:29
A Para canlı yayınına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ekonomilerde toparlanma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kaya, IMF’nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, “IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı” dedi.
A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı
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