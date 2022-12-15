A Haber görüntüledi! İşte Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi

Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanını taşıyan Silivri Goğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı tamamlandı. Tesis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o bölgeden aktardı.

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