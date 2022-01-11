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A Haber ayçiçek yağı üretim merkezinde! Ülkenin ayçiçeği ihtiyacının tamamını üretmek hedefleniyor
Şafak Kırbiç'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kuruluşumuzun temelleri 1966 yılında atıldı ve ürünleri Türkiye'de her 5 evden birinde kullanılıyor. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon dönüm alanda üretim yapılıyor. Tabi bu ülke ihtiyacımızı karşılamıyor. İşte bu sebeple ithalat yapmak durumunda kalıyoruz.
Ancak geçtiğimiz yıllara göre 300 bin ton bir fazla üretim yaptık ama tabi ki bu da yeterli değil. Ülkemizde 1 milyon 700 bin ton üretim yaptık ihtiyacımız ise 2,5 milyon ton civarındadır. Ancak bizim ülkemizin üretim potansiyeli var.
Alınan tedbirlere üretimin ihtiyacı karşılayacak seviyeye geleceğine inanıyoruz. Türkiye şu anda ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'lik kısmını yapıyor. Bunun da yüzde 45'i Trakya bölgesinde. Şu anda ülke ihtiyacı için yüzde 30'luk bir ithalat var.
Yağ noktasında ülkemizde bir sıkıntı yok ama amacımız ihtiyacımızı kendi üreticimizin üretmesidir. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."