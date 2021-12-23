HaberlerGaleriAyçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…
Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…
Dolarda yaşanan sert düşüşle birlikte gözler marketlerde fiyat etiketlerine çevrildi. En çok tercih edilen ürünler arasında yer alan; ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatlarında değişiklik yaşanmaya başlandı. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada; döviz kurlarında yaşanan gerileme market fiyatlarında etkisini gösterdi. Bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirim yaşandığı görüldü. İşte; marketlerde ürünlerin güncel fiyatları…
Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 16:02