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Haberler Galeri Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Dolarda yaşanan sert düşüşle birlikte gözler marketlerde fiyat etiketlerine çevrildi. En çok tercih edilen ürünler arasında yer alan; ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatlarında değişiklik yaşanmaya başlandı. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada; döviz kurlarında yaşanan gerileme market fiyatlarında etkisini gösterdi. Bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirim yaşandığı görüldü. İşte; marketlerde ürünlerin güncel fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 16:02
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Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi'den fiyat açıklaması geldi. Bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler yaşandığı görüldü. Girdi maliyetlerinde indirim olmasıyla birlikte; Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde fiyatlar değişti. Etiketlerde fiyat değişimiyle birlikte vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Peki; ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi.

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Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı." diye konuştu.

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Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

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Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…

Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık." dedi.