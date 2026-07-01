Batı'ya "Özel" şikayet! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı yorum: Batı'da da kaybeden kesime oynuyorlar

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in İngiliz Financial Times gazetesine yazdığı makalede Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef alması büyük tepki çekti. Türkiye'nin prangalarından kurtularak yürüttüğü tam bağımsız dış siyasetten rahatsız olan Özel'in, Batılı güçlere "Erdoğan ile çalışmayı bırakın" mesajı vermesi "eski Türkiye" özlemi ve "vesayet" çağrısı olarak yorumlandı. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzmanlar, muhalefetin dış güçlerden medet uman bu tutumunu sert sözlerle eleştirdi.