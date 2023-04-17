17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı

694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2023 14:31
Dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesis yarın açılıyor. Detayları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
EYT’yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
EYT'yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
Ekonominin nabzı İstanbul’da atacak
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Finans merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak
Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
İşte büyüyen Türkiye’nin rakamları
İşte büyüyen Türkiye’nin rakamları
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Daha Fazla Video Göster