6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Aralık enflasyon rakamları nedir? İşte enflasyon oranlarında son durum...

Enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Zam oranları için enflasyon rakamları araştırılıyor. Peki aralık enflasyonu rakamları nedir, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu?