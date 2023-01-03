03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Aralık enflasyon rakamları nedir? İşte enflasyon oranlarında son durum...

6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Aralık enflasyon rakamları nedir? İşte enflasyon oranlarında son durum...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 11:19
Enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Zam oranları için enflasyon rakamları araştırılıyor. Peki aralık enflasyonu rakamları nedir, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
Antalya turizmine 2022 dopingi!
Antalya turizmine 2022 dopingi!
Enerjide hedef tam bağımsızlık
Enerjide hedef tam bağımsızlık
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı
e-Ticaret yasasıyla neler değişecek?
e-Ticaret yasasıyla neler değişecek?
Ev sahipleri ne kadar vergi verecek?
Ev sahipleri ne kadar vergi verecek?
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Maaş zamları nasıl hesaplanacak?
Maaş zamları nasıl hesaplanacak?
Diğer marketler aynı kararı alır mı?
Diğer marketler aynı kararı alır mı?
Resmen açıkladı! İhracatta tarihi rekor
Resmen açıkladı! İhracatta tarihi rekor
2023 altın yılı mı olacak?
2023 altın yılı mı olacak?
2023 Türkiye’nin enerji yılı olacak
2023 Türkiye'nin enerji yılı olacak
Daha Fazla Video Göster