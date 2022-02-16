16 Şubat 2022, Çarşamba
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3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge görüşmeleri Hükümet ve Memur-Sen arasında gerçekleştiriliyor. 3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek gösterge asıl etkiyi emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yükselmesiyle gösterecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin mayıs ayında Meclis’e geleceğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.