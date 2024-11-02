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36 bin 806 mükellef 915 milyar vergi borcu! 813 milyar buhar oldu

36 bin 806 mükellef 915 milyar vergi borcu! 813 milyar buhar oldu

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 08:53
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıkladı. Şimşek, ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının yaklaşık 915 milyar lira olduğunu açıkladı. Tahsil edilemeyecek alacak tutarı ise 813 milyar lira olarak belirlendi.
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