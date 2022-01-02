3 Ocak'tan sonra doların seyri nasıl olacak? Düşecek mi yükselecek mi? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar. 19 liraya kadar yükselen ve hükümetin hamlesiyle birlikte 10 lira bandına kadar gerileyen doların 3 Ocak'tan sonraki seyri nasıl olacak? Dolar düşecek mi yükselecek mi? Hükümetten önümüzdeki hafta içi dövize yeni bir hamle gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

DOLARIN DÜŞECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Daha önce 19 liraya kadar yükselen doların düşeceğini tahmin eden Prof. Dr. Cemal Zehir, doların yeniden yükselişe geçmesi sonrası A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Ekonomist Zehir, dolardaki anlık yükselişin geçici olduğunu belirtti. Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? 3 Ocak'tan sona seyri nasıl olacak? Hükümetten dövize yeni hamle gelir mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

DOLAR YENİDEN NEDEN YÜKSELDİ?

Prof. Dr. Zehir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Dolar 19 liradan hükümetimizin aldığı tedbirler sonrasında 10 lira bandına kadar inmişti. Şirketlerin yılbaşı hesap kapatmaları nedeniyle dolar talebi oldu. Bu sebeple dolar 13.20 TL seviyelerine kadar çıkı. Bu hafta başı itibariyle yarından (3 Ocak) itibaren doların düşüşünü göreceğiz. Geçen hafta bandına kadar (11-12 lira) kadar gerileyeceğini görüyoruz.

DOLARDAKİ OPERASYON DEVAM EDECEK

Dolar üzerinden bu operasyonlar devam edecektir. Her ne kadar hükümetimiz tedbirler almış olsa da karşı taraf rahat durmuyor. 11-12 liraya kadar gerilediği gibi harekete geçiyorlar.

HİÇBİR GÜÇ DEVLETTEN ÜSTÜN DEĞİLDİR

19 lirayken söylemiştik, hep beraber göreceğiz "el mi yaman bey mi yaman?" diye! Devletten hiçbir güç güçlü değildir Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin gücünü gösterdi. Devletimizin uygulamaya koyduğu dövize endeksli yatırım hesabı uygulamasıyla milletimiz devletimizin yanında olduğunu gösterdi. Spekülatörlere "bay bay" dedi.

EVİNİ SATIP DOLAR ALANLAR HÜSRANA UĞRADI

16-17-18 liradan, evini satıp, kredi çekip dolar almaya gidenlerin hepsi hüsrana uğradı. Sosyal çevremde görüyorum "Dolar bir daha böyle 15-16 lira olsa da şu elimizdekileri satsak, bir daha elimizi sürmeyiz." diyorlar. Bu iş geçti, piyasa fiyatı belirliyor.

DOLARIN GERÇEK DEĞERİ NE?

Doların 13 liranın altı piyasa fiyatı olarak algılanabilir. 10-12 lira bandı normal olarak algılanabilir, bundan yukarısı fiyat ise oynak dolardır. Piyasada desteği ve yeri olan bir dolar değildir.

Hükümetimizin bu haftadan itibaren piyasaya yeni argümanlar sürerek, süreci daha aktif sürdüreceğini düşünüyorum.

ZAMLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Enflasyon ilgili de konuşan Prof. Dr. Cemal Zehir, "Hayretler içerisinde bir takım kurumların yüksek oranda zamlarını görüyoruz. Kabul edilebilir bir durum değil. "Birikmiş zamlar" denilerek ifade edilse bile bunun vatandaş tarafından algılanması negatif, biz de kesemizde negatif olarak algılıyoruz" dedi.