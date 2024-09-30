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3 ilde petrol arama sahaları genişletildi

3 ilde petrol arama sahaları genişletildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 15:35
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahalarına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi. Türkiye, toplamda 9 ilde petrol araması gerçekleştiriyor.
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3 ilde petrol arama sahaları genişletildi
3 ilde petrol arama sahaları genişletildi
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