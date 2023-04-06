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28 bin TOKİ konutu için İstanbul'da kura çekimi heyecanı devam ediyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 10:56
İlk evim ilk iş yerim projesinde 28 bin konut için İstanbul'da kura çekimi devam ediyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ayrıntıları aktardı.
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