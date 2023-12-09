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21 ülkeye ihracat! Doğu Karadeniz’in somon ihracatı arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 14:34
Doğu Karadeniz'in somon ihracatı yüzde 41 arttı. Rusya, Vietnam, Beyaz Rusya ve Japonya olmak üzere 21 ülkeye satış gerçekleştirildi. Yıl sonuna doğru somon ihracatında artış bekleniyor. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu firma ihracat sorumlusu Lütfiye Er aktardı. İşte haberin detayları…

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