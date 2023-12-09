21 ülkeye ihracat! Doğu Karadeniz’in somon ihracatı arttı

Doğu Karadeniz'in somon ihracatı yüzde 41 arttı. Rusya, Vietnam, Beyaz Rusya ve Japonya olmak üzere 21 ülkeye satış gerçekleştirildi. Yıl sonuna doğru somon ihracatında artış bekleniyor. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu firma ihracat sorumlusu Lütfiye Er aktardı. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN