24 Aralık 2024, Salı
2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?
Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret zammı için verilecek kararda. 2025 asgari ücret için geçerli olacak rakam bu hafta netleşecek. TÜRK-İŞ'in 3. toplantıda dile getirdiği enflasyon + refah payı talebinin ne olacağı merak konusuyken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 20.30'da toplanacağı bildirildi. Peki 2025 asgari ücret zammı için konuşulan olası senaryolar neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.