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2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 20:31
Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret zammı için verilecek kararda. 2025 asgari ücret için geçerli olacak rakam bu hafta netleşecek. TÜRK-İŞ'in 3. toplantıda dile getirdiği enflasyon + refah payı talebinin ne olacağı merak konusuyken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 20.30'da toplanacağı bildirildi. Peki 2025 asgari ücret zammı için konuşulan olası senaryolar neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?
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