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2023’ün yatırım aracı ne olacak? Yılın son haftasında piyasalar nasıl olacak? Altın yükselir mi düşer mi?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 12:49
Piyasaları yılın son haftasında nasıl seyir bekliyor? Yeni yıl beklentiler neler? 2023'ün yatırım aracı ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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