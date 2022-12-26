2023’ün yatırım aracı ne olacak? Yılın son haftasında piyasalar nasıl olacak? Altın yükselir mi düşer mi?

Piyasaları yılın son haftasında nasıl seyir bekliyor? Yeni yıl beklentiler neler? 2023'ün yatırım aracı ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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