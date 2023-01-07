Altının ons fiyatında aylık yükseliş oranı yüzde 5'i aştı. FED'in şubat ayındaki faiz kararı altının rotasında etkili olacak. Yatırımcılar altını güvenli liman olarak görüyor. Peki 2023'te altının seyri ne olur? Enflasyonist ortamda altın hala güvenli liman mı? Altın almalı mı satmalı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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