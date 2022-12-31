31 Aralık 2022, Cumartesi
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2022 yılında ekonomide neler yaşandı? İhracat, faiz, borsa ve altında beklentiler neler?
2022 yılı özellikle ekonomide çok farklı değişimlerin yaşandığı ihracat politikasının, faizin ve borsanın öne çıktığı bir dönem oldu. Bu sene içerisinde ekonomide köklü değişimler görüldü. Peki 2022 yılında ekonomide neler yaşandı? İhracat, faiz, borsa ve altında beklentiler neler? Gelişmeleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı yayında anlattı.