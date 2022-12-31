2022 yılı özellikle ekonomide çok farklı değişimlerin yaşandığı ihracat politikasının, faizin ve borsanın öne çıktığı bir dönem oldu. Bu sene içerisinde ekonomide köklü değişimler görüldü. Peki 2022 yılında ekonomide neler yaşandı? İhracat, faiz, borsa ve altında beklentiler neler? Gelişmeleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı yayında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN