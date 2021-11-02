2022 asgari ücreti en az 3800 TL!

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada hükümetin yoğun bir tempo içinde asgari ücret konusunda çalıştığını belirtirken, asgari ücret olarak yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri? Asgari ücret 3500 TL'yi geçecek mi?