2020 yılında kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 TL'ye çıktı |Video

Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı fiyatı da arttı. Aralık 2019'da 6 bin 380 lira olan tavan Ocak 2020'de 6 bin 730 lira olarak uygulanacak. Bu da 10 yıl hizmeti bulunan bir çalışanın kıdeminde 3 bin 500 lira artış anlamına geliyor.