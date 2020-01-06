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06.01.2020
2020 yılında kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 TL'ye çıktı |Video
Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı fiyatı da arttı. Aralık 2019'da 6 bin 380 lira olan tavan Ocak 2020'de 6 bin 730 lira olarak uygulanacak. Bu da 10 yıl hizmeti bulunan bir çalışanın kıdeminde 3 bin 500 lira artış anlamına geliyor.
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