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20 soruda Yarısı Bizden Kampanyası! İşte 20 soruda kentsel dönüşüm kredisi ve tüm detaylar

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 16:06
"Yarısı Bizden" kampanyasında merak edilenler 20 soru 20 cevap başlığı altında açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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20 soruda Yarısı Bizden Kampanyası
20 soruda Yarısı Bizden Kampanyası
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