29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2 milyon vatandaşın borcu siliniyor! 1.8 milyar liralık GSS borcu silinecek

2 milyon vatandaşın borcu siliniyor! 1.8 milyar liralık GSS borcu silinecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 14:17
2 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası prim borcu siliniyor. 1 Ocak 2014 öncesini kapsayacak düzenleme torba yasa ile yürürlüğe girecek. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı promosyonları artıyor!
Emekli maaşı promosyonları artıyor!
5 bin TL ikramiye yasası TBMM’de
5 bin TL ikramiye yasası TBMM'de
Bankacılık sektörüne dünyadan tam not
Bankacılık sektörüne dünyadan tam not
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye
Daha Fazla Video Göster